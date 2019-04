Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Santander auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen. Die angekündigten Kostensenkungen in Europa seien positiv zu werten, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit helfe sich das Unternehmen im derzeitigen Umfeld selbst statt auf eine Erholung der europäischen Wirtschaft zu hoffen./he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 16:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / 16:40 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2019-04-03/23:44

ISIN: ES0113900J37