Die britische Investmentbank HSBC hat Bank of America mit "Hold" und einem Kursziel von 29 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Kostendisziplin und Ertragswachstum hätten die Kapitalrendite der US-Großbank verbessert, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sinkende Kreditwachstum und nachlassende Margen sowie eine gebremste Dynamik im Vermögensmanagement und im Investmentbanking implizierten aber eine künftig schwächere Entwicklung./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-04-04/08:17

ISIN: US0605051046