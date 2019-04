flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI an der ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI an der US-Terminbörse NYMEX kratzte am Mittwoch noch an der Marke von 63,00 US-Dollar. Nach den EIA-Lagerbestandsdaten folgte dann der Preisrücksetzer. Die EIA-Daten wiesen einen Lageraufbau um 7,2 Millionen Fass in der Woche zum 29. März auf, obwohl Prognosen von einem Abbau von 0,43 Millionen Fass ausgingen. Die Prognose wurde somit entsetzlich verfehlt. In der Vorwoche lag der Lageraufbau bereits bei 2,8 Millionen Fass.

Zur Charttechnik: Viele technische Anhaltspunkte sind bereits überschritten worden. Aus diesem Grund wäre einmal mehr auf den langfristigen Kursverlauf abzustellen. Der WTI-Mai-Kontrakt markierte am 03. Oktober 2018 mit 75,80 US-Dollar ein Hoch und sackte danach bis zum 24. Dezember 2018 auf 43,46 US-Dollar ab. Die nächsten Auf- Und Abwärtssequenzen wären mittels dieses Kursverlaufs abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 63,44 (61,8prozentiges Fibonacci-Retracement des hier analysierten Kursverlaufs)/68,16 und 75,80 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 59,62/55,81/51,09 und 43,46 US-Dollar in Betracht.

