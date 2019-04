Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte weltweite Systemlieferant für die Automobilindustrie mit Schwerpunkt auf die Nutzfahrzeugindustrie,

veröffentlicht heute seinen Geschäftsbericht und geprüfte Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2018.

"Wir freuen uns heute unseren ersten Geschäftsbericht als börsennotiertes Unternehmen zu veröffentlichen. Mit Blick auf das abgelaufene Geschäftsjahr, konnten wir trotz eines angespannten Branchenumfeldes weiter wachsen und die Guidance für das Jahr 2018 erfüllen. Das Marktumfeld im Automotive Bereich bleibt auch im Jahr 2019 herausfordernd. Dennoch sind wir überzeugt, mit den getätigten Akquisitionen und der abgeschlossenen Integration, wie auch unserem Börsengang, die Fundamente für weiteres Wachstum in den nächsten Jahren gelegt zu haben", sagt Andreas Becker, CEO der STS Group AG.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Die STS Group erwirtschafte im Berichtsjahr einen konsolidierten Umsatz von 401,2 Mio. EUR nach 310,0 Mio. EUR im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg von rund 29 %, der im Wesentlichen auf die im Geschäftsjahr 2017 getätigten Akquisitionen und den damit verbundenen Geschäftsausbau zurückzuführen ist.

Das Adjusted EBITDA stieg im Berichtsjahr um rund 67 % auf 23,7 Mio. EUR (Vorjahr: 14,2 Mio. EUR). Das Adjusted EBITDA berechnet sich auf Basis des EBITDA und ist im Wesentlichen bereinigt um Kosten für den Börsengang und die Integration zugekaufter Firmenteile in Höhe von 11,8 Mio. EUR. Die Integration wurde 2018 abgeschlossen, sodass hierfür keine weiteren Kosten erwartet werden. Das EBITDA belief sich in 2018 auf 11,9 Mio. EUR. Die Abschreibungen in Höhe 13,2 Mio. EUR beziehen sich im Wesentlichen auf Sachanlagen. Daraus ergibt sich ein Betriebsergebnis (EBIT) von -1,3 Mio. EUR und ein Konzernergebnis von -4,8 Mio. EUR.



Bilanz

Die Nettoliquidität zum 31. Dezember 2018 in Höhe von 8,3 Mio. EUR (Vorjahr: -8,7 Mio. EUR) setzt sich zusammen aus den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 31,2 Mio. EUR (31. Dezember 2017: 15,8 Mio. EUR) abzüglich der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie gegenüber Dritten aus Darlehen ...

