FRANKFURT (Dow Jones)--Rocket Internet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr zum zweiten Mal schwarze Zahlen geschrieben. Beim Berliner Startup-Investor betrug der Nettogewinn im abgelaufenen Jahr 201,4 Millionen Euro, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit. Im Vorjahr stand hier unterm Strich erstmals ein kleiner Gewinn von 2,3 Millionen Euro.

Je Aktie betrug der Gewinn 1,28 Euro, nach 0,01 Euro. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 44,5 Millionen Euro von 36,8 Millionen. Rocket Internet verfüge über eine gute Kapitalausstattung mit verfügbaren liquiden Mitteln von netto 2,0 Milliarden Euro per Ende Februar, teilte das Unternehmen mit.

Rocket Internet investiert in Internetunternehmen in der Gründungsphase. Aktuell gehören zum Beteiligungsportfolio die Global Fashion Group, eine Online-Modeplattform in Schwellenländern, und das kenianische Online-Versandportal Jumia. Jumia ist derzeit im Begriff, sogenannte American Depositary Receipts an der New York Stock Exchange zu listen. Laut Börsenprospekt, der Ende März bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht wurde, erwartet Jumia einen Nettoerlös von mindestens 254,1 Millionen US-Dollar von der gesamten Transaktion, wenn man einen mittleren IPO-Preis von 14,50 US-Dollar je ADR zugrunde legt.

Darüber hinaus gehören als assoziierte Unternehmen im Portfolio unter anderem die börsennotierten Unternehmen Hellofresh SE (Kochboxenversand), Delivery Hero AG (Essenslieferdienst), Home24 SE und Westwing Group AG (Einrichtungsportale) dazu, die separat berichten.

