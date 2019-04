Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Linde -0,05% auf 197,1, davor 7 Tage im Plus (1,1% Zuwachs von 195,05 auf 197,2), Borussia Dortmund -0,12% auf 8,445, davor 6 Tage im Plus (7,3% Zuwachs von 7,88 auf 8,46), Ambarella -1,86% auf 37,92, davor 6 Tage im Plus (4,43% Zuwachs von 37 auf 38,64), Wirecard +0,09% auf 108,1, davor 5 Tage im Minus (-13,6% Verlust von 125 auf 108), Stratasys -0,95% auf 21,79, davor 4 Tage im Plus (6,02% Zuwachs von 20,75 auf 22), Swisscom -0,67% auf 490,5, davor 4 Tage im Plus (2,11% Zuwachs von 483,6 auf 493,8), Roche Holding -0,73% auf 270,6, davor 4 Tage im Plus (1,56% Zuwachs von 268,4 auf 272,6), Sanofi -0,67% auf 78,71, davor 4 Tage im Plus (2% Zuwachs von 77,69 auf 79,24), Linz Textil Holding -2,67% auf 292, davor 4 Tage im Plus (17,19% Zuwachs von 256 auf ...

