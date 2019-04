Zürich - Die Zusammenstellung des Verwaltungsrats der Procimmo SA hat sich per 1. April 2019 verändert. Patrick Richard, VR-Präsident und langjähriges VR-Mitglied, und Philippe Beckers (Vizepräsident) sind anlässlich der ordentlichen Generalversammlung per 1. April 2019 aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten.

Neuer Präsident wird Serge Ledermann. Er besitzt einen Master in Wirtschaftswissenschaften der Universität Lausanne und ist als Consultant für verschiedene Stiftungen, Pensionskassen und Family Offices tätig. Serge Ledermann ist auch unabhängiger Verwaltungsrat für aktive Firmen im Bereich Finanzdienstleistung. In seiner bisherigen Karriere war er in der Geschäftsleitung bei den Retraites Populaires und bei den Privatbanken J. Safra Sarasin, Lombard Odier und Union Bancaire Privée Gestion Institutionelle. Serge Ledermann ist ein ausgewiesener Kenner mit viel Expertise im Finanzbereich.

Neu für Philippe Beckers tritt Yves Hervieu-Causse in den Verwaltungsrat ein und nimmt das Amt des Vizepräsidenten wahr. Er verfügt über ein Anwaltspatent und hat vertiefte Kenntnisse bezüglich Asset Management, Corporate Finance und Family Office. Yves Hervieu-Causse hat eine breite Erfahrung als Unternehmer und hat in seiner bisherigen Karriere in diesen Bereichen mehrere Firmen erfolgreich aufgebaut, darunter insbesondere Aforge Finance und Hugo Fund Services SA, bei denen er delegierter Verwaltungsrat ist, und die Acolin Holding ...

