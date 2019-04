Fresenius macht Fortschritte bei seinem Geschäft mit Biotech-Nachahmer-Medikamenten (Biosimilars). Wie der Konzern am Mittwochabend mitteilte, hat die Tochter Fresenius Kabi für den Rheuma-Blockbuster Humira - das umsatzstärkste Medikament der Welt - die Zulassung in der EU erhalten. Die Europäische Kommission erteilte die Freigabe für das Mittel mit dem Markennamen Idacio für alle Anwendungsgebiete des Referenzproduktes, so Fresenius. Idaco ist gleichzeitig das erste zugelassene Molekül aus dem Biosimilar-Portfolio von Kabi. Das Geschäft mit biopharmazeutisch hergestellten Nachahmer-Medikamenten hatte die Gesellschaft 2017 vom Darmstädter Merck-Konzern übernommen und damit ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Merck ist nach wie vor über umsatzbezogene Zahlungen an den Biosimilars-Erfolgen von Fresenius beteiligt.

