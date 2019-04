Knapp drei Jahre nach Einführung von Solvency II wird immer deutlicher, dass die Berichtspflichten des neuen Regelwerks der Zielsetzung nicht vollständig gerecht werden. Dieses Fazit zieht der deutsche Versichererverband GDV im Vorfeld des jetzt anstehenden Solvency II-Review 2020-Prozesses.Bis Mitte nächsten Jahres muss die europäische Versicherungsaufsicht EIOPA der EU-Kommission 19 Handlungsempfehlungen zur Überarbeitung von Solvency II einreichen, die dann nach Einschätzung des deutschen Branchenverbands frühestens 2022 in Kraft treten könnten. Dabei erwartet der GDV, der neben seinem Hauptsitz in Berlin mittlerweile auch ein Büro in Brüssel hat, keine "großen Spannungspunkte", wie es heißt. "Ich gehe von einem schnellen Konsens mit den anderen EU-Mitgliedsstaaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...