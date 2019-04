Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Software AG von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 38 auf 36 Euro gesenkt. Er begrüße die Pläne des neuen Managements zur Wachstumsbeschleunigung, habe aber bereits auf die Umsetzungsrisiken hingewiesen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während diese Gefahren eingepreist seien, berücksichtige der Aktienkurs die Chancen für die Software AG durch das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) noch nicht./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-04-04/09:10

ISIN: DE000A2GS401