Am vergangenen Montag feierte Infineon sein 20-jähriges Bestehen und nur wenig deutet auf die beinahe eingetretene Pleite im Krisenjahr 2009 hin. Der Aktienkurs erreichte damals das Tief bei 34 Cent. Mittlerweile ist das Produktportfolio neu ausgerichtet und im Marktsegment Leistungshalbleiter, die auch in Elektroautos Eingang finden, werden die Kapazitäten sogar um 1,5 Milliarden Euro ausgebaut. Dies geschieht entgegen der bescheidenen Wachstumsraten in der Halbleiter-Branche. Der Fokus Infineons auf die zyklische Autoindustrie zahlt sich insofern aus, weil der Einbau von Elektronikbauteilen auch bei sinkenden Auto-Stückzahlen stetig zunimmt. Auch kurzfristig können Börsianer Hoffnung schöpfen, nachdem der Caixin Markit-Einkaufsmanagerindex überraschend auf 50,8 Punkte stieg und für die Chinesische Wirtschaft Wachstum signalisiert. Das beflügelt die Autoindustrie und deren Zulieferer. Die Spekulation über eine gütliche Lösung des Handelsstreites zwischen China und den USA ist gerade im Begriff, die europäischen Finanzmärkte anzuschieben.

