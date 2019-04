Hoffnungen auf einen in Kürze beigelegten Handelsstreit zwischen den USA und China sowie besser als befürchtete Stimmungsdaten aus China und der Eurozone haben am Mittwoch die europäischen Börsen auf Halbjahreshochs getrieben. Der britische Leitindex konnte mit der übrigen Entwicklung in Europa nicht ganz mithalten, die Brexit-Unsicherheit drückte auf die Stimmungsdaten, die sich deutlich eintrübten, und gewann lediglich 0,4% dazu. Bei den Branchen gab es nur einen Verlierer, der Gesundheitssektor beendete den Tag mit einem Minus von 0,2%. Ganz oben im Branchentableau rangierten wieder die Rohstoffwerte, der Sektor gewann 1,8% dazu. In Brasilien wurden aus Sicherheitsgründen viele Minendämme durch die Behörden stillgelegt, wodurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...