Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch am Mittwoch legte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiter zu, so die Analysten der Helaba. In der Folge habe der Index das achte höhere Hoch hintereinander etablieren und sich damit weiter von der 200-Tagelinie absetzen können. Für Rückenwind habe die Aussicht auf eine greifbare Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die damit verbundene Hoffnung auf einen Wachstumsschub der Weltwirtschaft gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...