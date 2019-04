Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das parlamentarische Ringen um die Vermeidung eines ungeregelten EU-Austritts Großbritanniens hat gestern erneut historische Blüten getrieben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Nachdem im ersten Abstimmungspatt seit 39 Jahren zunächst weitere indikative Abstimmungen über Alternativszenarien am Montag nach der Intervention des Speakers abgelehnt worden seien, hätten die Abgeordneten mit nur einer Stimme Mehrheit in der dritten Lesung für einen Gesetzesantrag gestimmt, der die Premierministerin - vorbehaltlich der Zustimmung des Oberhauses - dazu verpflichte den EU-Austritt zu verschieben, sollte keine vertragliche Austrittsregelung vorliegen. ...

