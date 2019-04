ADLER Real Estate AG: FFO Prognose nach erfolgreicher Platzierung der Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen angehoben DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung ADLER Real Estate AG: FFO Prognose nach erfolgreicher Platzierung der Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen angehoben 04.04.2019 / 09:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die ADLER Real Estate AG: FFO Prognose nach erfolgreicher Platzierung der Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen angehoben - Von S&P mit BB+ bewertete Unternehmensanleihe mit Zinskupon von 1,5 Prozent und drei Jahren Laufzeit begeben - Erlöse werden zur vorzeitigen Ablösung der ab 8. April zum Nennwert kündbaren Unternehmensanleihe 2015/2020 im Umfang von EUR 300 Millionen und zur Refinanzierung anderer Verbindlichkeiten verwendet - Refinanzierung trägt, auf Jahresbasis gerechnet, rund EUR 12 Millionen zu den FFO bei Berlin, 4. April 2019 - Nach den starken Ergebnissen des Geschäftsjahres 2018 und der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen mit einem Zinskupon von 1,5 Prozent und einer Fälligkeit zum 17. April 2022 (ISIN: XS1843441491) hat S&P das Bond Rating mit BB+ bestätigt. Daneben hält ADLER ein Corporate Rating von BB (stable outlook). Aufgrund der durch die Refinanzierung erzielten Einsparungen hebt ADLER die Prognose der FFO für das Geschäftsjahr 2019 von ursprünglich EUR 80 bis 85 Millionen auf EUR 83 bis 86 Millionen an. KPI's verbessert 31. 12. 2018 Nach Platzierung 2019 Guidance WACD 2,23% 2,0% erreicht ICR 2,33x 2,3-2,5x n/a Durchschnittliche Laufzeit 3,9 Jahre 3,9 Jahre n/a Ihr Kontakt für Rückfragen: Tina Kladnik Leiterin Investor Relations ADLER Real Estate AG Tel: +49 (162) 424 6833 t.kladnik@adler-ag.com 04.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADLER Real Estate AG Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 398 018 10 Fax: +49 30 639 61 92 28 E-Mail: info@adler-ag.com Internet: www.adler-ag.com ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02 WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0 Indizes: SDAX, GPR General Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 795867 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 795867 04.04.2019 ISIN DE0005008007 XS1211417362 DE000A1R1A42 DE000A11QF02 AXC0110 2019-04-04/09:39