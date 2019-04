Eine Kaufempfehlung der UBS hat den Papieren der Software AG am Donnerstag kräftig Auftrieb gegeben. An der MDax-Spitze gewannen die Anteilsscheine der Darmstädter 4 Prozent auf 32,13 Euro. Damit testeten sie ihre 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt.

UBS-Analyst Michael Briest erinnert in seiner aktuellen Studie an den Kapitalmarkttag im Februar, auf dem das neue Management mutige Wachstumspläne vorgestellt hatte. Damals sei er aufgrund der Umsetzungsrisiken noch vorsichtig geblieben, so der Experte. Inzwischen seien die Aktien aber deutlich zurückgefallen und hätten solche Unwägbarkeiten zu einem großen Teil eingepreist. Dagegen würden die Chancen des "Internet der Dinge" mit dem aktuellen Kursniveau nicht angemessen gewürdigt.

Briest signalisiert für die Papiere mit seinem leicht gekappten Kursziel von 36 Euro noch gut 12 Prozent Potenzial./ag/stk

