Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Franken belassen. Nach einem schwachen Jahresstart rechnet Analyst Alevizos Alevizakos für die weltweiten Investmentbanken in diesem Jahr mit einem Ertragsrückgang von 5 Prozent zum Vorjahr, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Er bevorzugt Institute mit der Fähigkeit, die Kapitalrendite ungeachtet der Marktbedingungen zu verbessern. Die Credit Suisse liege mit ihrer Strategie im Plan. Die Aktie zähle zusammen mit den Papieren von Citigroup und Barclays zu seinen bevorzugten Werten unter den globalen Geschäftsbanken./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 11:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-04-04/09:39

ISIN: CH0012138530