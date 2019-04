Neuer schwerer Rückschlag für die deutsche Industrie: Im Februar brach der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 4,2 Prozent ein, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag nach vorläufigen Zahlen in Wiesbaden mitteilte. Das ist der stärkste Dämpfer seit mehr als zwei Jahren. Ausschlaggebend für den Einbruch war ein starker Rückgang der Nachfrage nach deutschen Produkten aus dem Ausland. Experten sahen die Ursache in der aktuellen Konjunkturschwäche in China, einem der wichtigsten deutschen Handelspartner.

Beim Auftragseingang aus dem Ausland meldete das Bundesamt einen Rückgang um 6,0 Prozent im Monatsvergleich. Die Auftragseingänge aus der Eurozone fielen demnach um 2,9 Prozent und verringerten sich aus dem restlichen Ausland um 7,9 Prozent. Aus dem Inland gingen die Aufträge nur um 1,6 Prozent zurück.

Analysten wurden von der schwachen Entwicklung überrascht. Sie waren von einem Anstieg des Auftragseingangs im Februar um 0,3 Prozent ausgegangen. Damit ist der Ordereingang bereits den zweiten Monat in Folge im Monatsvergleich kräftig gesunken. Allerdings wurde der Rückgang im Januar etwas revidiert. Demnach habe es zum Jahresauftakt nur einen Rückgang um 2,1 Prozent im Monatsvergleich gegeben und nicht wie zunächst gemeldet um 2,6 Prozent.

Wie das Bundesamt weiter mitteilte, habe es im Februar einen Rückgang beim Auftragseingang um 8,4 Prozent im Jahresvergleich gegeben. Auch in dieser Betrachtung wurden die Erwartungen von Analysten deutlich verfehlt.

Der schwache Auftragseingang zog sich durch alle Sektoren des verarbeitenden Gewerbes. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern sank der Auftragseingang im Monatsvergleich um 0,9 Prozent. Bei den Herstellern von Investitionsgütern meldete das Bundesamt sogar einen Rückgang um 6,0 Prozent. Im Bereich der Konsumgüter gingen die Aufträge um 3,5 Prozent zurück.

"Die Auftragseingänge signalisieren einen klaren Abschwung", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe der größten europäischen Volkswirtschaft. Die Dauer des Abschwungs hänge entscheidend von Konjunkturmaßnahmen der Regierung in China ab. Diese könnten die chinesische Wirtschaft wieder stärker in Schwung bringen und auch für die deutsche Exportwirtschaft eine positive Wirkung entfalten. Sollte die Nachfrage aus Fernost wieder rasch ansteigen, "käme die deutsche Volkswirtschaft mit einem blauen Auge davon", sagte Gitzel.

Nach Einschätzung des Experten Ralph Solveen von der Commerzbank spricht vieles dafür, dass die deutsche Industrieproduktion trotz einer wohl etwas stärkeren Fertigung in der Autoindustrie im ersten Quartal gesunken ist. Damit ist die Gefahr eines Rückgangs der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung in den ersten drei Monaten des Jahres gestiegen.

An den Finanzmärkten zeigten sich aber nur wenig Reaktionen auf die schwachen Auftragsdaten. Der Euro hielt sich kaum verändert und der Aktienindex Dax ging nur mit leichten Verlusten in den Handel./jkr/elm/mis

