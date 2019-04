Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices des Dienstleistungsgewerbes haben in China, Spanien und Italien positiv überrascht und die Vorabschätzungen in Frankreich und Deutschland wurden zum Teil deutlich nach oben revidiert, so die Analysten der Helaba.Dadurch sei die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer gestiegen und das Interesse an Bundesanleihen gesunken. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe deutliche Verluste erlitten und die 21-Tagelinie ins Visier genommen, die heute bei 165,09 verlaufe. Weitere Unterstützungen seien bei 164,32 und am markanten Tief vom 19. März bei 163,63 zu finden. Hürden würden die Analysten bei 166,21 und am Kontrakthoch bei 166,75 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 164,90 und 165,70. ...

