Die Adler Real Estate AG meldet nach ihrem kurzen Ausflug an den Bondmarkt erfolgreichen Vollzug: Ausgegeben wurde eine neue nicht besicherte Unternehmensanleihe 2019/22 über 400 Mio. EUR und einem festen Zinskupon von 1,5% p.a. Die Neuemission war 4-fach überzeichnet. Die neu begebene Anleihe wurde bei institutionellen Investoren in ganz Europa platziert und ist in TSV a 100.000 EUR gestückelt. Die ...

