Zürich - Nadja Schildknecht und Karl Spoerri, die Gründer und Teilhaber des Zurich Film Festival (ZFF) bereiten nach 15 Jahren die Nachfolge der operativen Führung vor. Mit der künstlerischen Leitung des Festivals wird Christian Jungen betraut, Kulturchef bei der «NZZ am Sonntag». Die Suche nach der künftigen kommerziellen Geschäftsführung ist eingeleitet. Die Co-Direktoren werden sich ab dem Jahr 2020 weiter auf strategischer Ebene für das ZFF engagieren.

Im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung wird Karl Spoerri seine Aufgaben als Artistic Director mit der ZFF-Ausgabe 2020 an Christian Jungen, Kulturchef bei der «NZZ am Sonntag», übergeben. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, wird Jungen bereits ab Mai 2019 als Senior Programmer zum ZFF stossen. Unterstützt wird Jungen von Viviana Vezzani. Als Teil des ZFF-Führungsteams hat Vezzani in den letzten zwölf Jahren den Bereich Gästemanagement ...

