Zürich - Der Börsengang des Schweizer Orthopädieunternehmens Medacta an der SIX Swiss Exchange ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Die Aktien des Börsenneulings unter dem Tickersymbol "MOVE" am Donnerstag eröffneten klar über dem Ausgabepreis von 96 Franken. Angeboten wurden die Titel beim Bookbuilding mit einer Preisspanne von 88 bis 104 Franken.

Gegen 9.15 Uhr notieren die Aktien von Medacta bei 103 Franken. Den Handel aufgenommen haben sie mit 104 Franken. Die Börsenkapitalisierung beläuft sich damit auf rund 2,1 Milliarden Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) steht 0,16 Prozent tiefer.

Das Tessiner Unternehmen hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...