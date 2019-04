Lauf (ots) -



Neue Shopping-Dimensionen bei THOMAS SABO: die bekannte Lifestyle-Marke gibt den Start seines Direktvertriebskonzepts THOMAS SABO You & Friends bekannt. Mit der Markteinführung im September 2019, zunächst in Deutschland und Österreich, wird THOMAS SABO You & Friends die Intimität und die Vorteile von Private-Shopping-Erlebnissen mit der facettenreichen Welt der Marke THOMAS SABO kombinieren - für ein vollumfänglich integriertes und diversifiziertes Omnichannel-Angebot. Im Jahr 2019 liegt mit umfangreichen Rekrutierungsmaßnahmen und Schulungsprozessen der Fokus auf dem Aufbau des Vertriebskanals im deutschsprachigen Raum. Mittelfristiges Ziel von THOMAS SABO ist es, das flächendeckend größte Direktvertriebsnetz im gesamten europäischen Markt für Schmuck und Uhren anzubieten.



THOMAS SABO You & Friends verspricht ein persönliches und exklusives Erlebnis, das gemeinsam mit selbstständigen und von der Marke geschulten Markenbotschafterinnen realisiert wird. Die THOMAS SABO You & Friends Ambassadors präsentieren dabei interessierten Gastgeberinnen und Gästen im privaten Rahmen eine exklusive Schmuckkollektion. In einer Location und einem Eventrahmen ihrer Wahl können die Beteiligten direkt über die Markenbotschafterin komfortabel einkaufen und bei der Abwicklung von den modernen THOMAS SABO Standards des Kundenservices und Online-Shops profitieren.



Eine für den Vertriebskanal THOMAS SABO You & Friends exklusiv designte Kollektion wird ganz im Zeichen der Identität und des Stils von THOMAS SABO stehen: Beim Entdecken der detailliert handgearbeiteten Schmuckstücke geht es ab dem 1. September 2019 um das gemeinsame Erlebnis mit Wohlfühlcharakter, festgehalten in persönlichen und hochwertigen Kreationen.



"Mit THOMAS SABO You & Friends werden wir den direkten Kundenkontakt auf ein neues Niveau heben und ermöglichen das Entdecken eines der persönlichsten Luxusgüter der Welt in einer entspannten und privaten Atmosphäre. Das hebt den emotionalen Wert unserer Schmuckkollektionen auf eine ganz neue Art und Weise hervor", erläutert Firmengründer Thomas Sabo.



THOMAS SABO You & Friends ergänzt das vernetzte und diversifizierte Omnichannel-Angebot der Marke und fügt sich nahtlos in das bestehende Gerüst aus Online-Shop, stationären Standalone-Stores und Shop-in-Shops sowie Fachhandelspartnern ein. Eine enge Zusammenarbeit mit aktuellen Partnern im Juwelier-Fachhandel ist vorgesehen, um gemeinsam dem Frequenzrückgang in den Innenstädten zu begegnen und den Endkundenkontakt in bislang unbesetzten Marktbereichen zu intensivieren.



Über THOMAS SABO



THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.800 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO rund 500 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.



