Die Besatzung der in Äthiopien abgestürzten Boeing 737 Max hat einer ersten Untersuchung zufolge alle vom Hersteller vorgesehenen Verfahren befolgt. Dennoch hätten die Piloten das Flugzeug nicht unter Kontrolle bringen können, sagte die äthiopische Transportministerin Dagmawit Moges am Donnerstag in Addis Abeba bei der Vorstellung des vorläufigen Untersuchungsberichts zu dem Unglück vom 10. März./gio/DP/stw

