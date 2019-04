Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Adva von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 8,20 auf 10 Euro angehoben. Die Aktie des Netzwerkausrüsters sei in den vergangenen Wochen stark gestiegen, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei trotz der starken Nachfrage nach Hardware wegen des 5G-Netzausbaus eine faire Bewertung erreicht./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 08:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / 08:29 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-04-04/10:46

ISIN: DE0005103006