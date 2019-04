Bei den Digitalwährungen startet nach Monaten der Stagnation eine Frühjahrs-Rally. Doch die Faktoren für den Aufschwung zeigen die Schwierigkeiten dieses speziellen Marktes.

Der Bitcoin-Kurs kennt aktuell nur eine Richtung: nach oben. Nachdem die wichtigste Kryptowährung am Dienstag zum ersten Mal seit November die Marke von 5000 Dollar geknackt hatte und um 20 Prozent gestiegen war, ging es sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstagmorgen weiter aufwärts. Im Vormittagshandel notierte der Bitcoin laut der Branchenseite Coinmarketcap bei 5035 Dollar und damit zwei Prozent im Plus.

Auch die anderen großen Digital-Währungen gewannen. Ethereum stieg um über zehn Prozent, Ripple um sieben, Bitcoin Cash sogar um ganze 53 Prozent. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen stieg damit auf 181 Milliarden Dollar.

"Am Kryptomarkt bricht sich der Frühling Bahn", kommentierte Krypto-Analyst Timo Emden den Preisanstieg um über 1000 Dollar beim Bitcoin. "Der jüngste Kurssprung dürfte den Krypto-Winter abgelöst haben." Anleger scheuten derzeit kein Risiko, ein Kurs von 6000 Dollar sei möglich. "Eine derartige Kletterpartie kann Marktakteure, welche viele Monate in der Zuschauerrolle verharrten, wieder zu Engagements bewegen."

Krypto-Enthusiasten haben eine lange, entbehrungsreiche Zeit hinter sich. Seit Monaten dümpelte der Bitcoin bei 3300 bis 4000 Dollar. Positive Impulse fehlten, nachdem die US-Finanzaufsicht SEC die Zulassung von Bitcoin-Indexfonds wiederholt vertagt hatte.

Zuletzt belastete der Optionsmarkt die Stimmung. So hat die Chicagoer Börse CBOE Mitte März die Ausgabe neuer Bitcoin-Futures wegen geringen Handelsvolumens ausgesetzt. Auch die ICE, die Mutter der New Yorker Börse, kommt mit ihren geplanten Futures nicht voran.

Umso erstaunlicher erscheint, dass der Kurs nun plötzlich nach oben ausgebrochen ist. Wie fast immer am Kryptomarkt gibt es hierfür keine einfache Erklärung. Ein wirklicher Durchbruch an der Regulierungsfront oder bei der Adaption von Bitcoin und ...

