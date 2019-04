Aurora Cannabis hat den Grundstein für eine weitere Kapitalmaßnahme gelegt. Wie das Unternehmen zuletzt gemeldet hat, will man sich die Option auf eine Milliarde Kanadische Dollar (rund 750 Millionen US-Dollar) sichern. Die entsprechenden Papiere wurden bereits bei den Behörden eingereicht. Der Vorstandsvorsitzende der Kanadier, sagte in einer Erklärung, dass das Unternehmen keine unmittelbaren Pläne hat, das neue Kapital zu beschaffen, aber bereit sein will, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. "Wir haben diese Option als vorsichtige und langfristige strategische Maßnahme gewählt, um uns den Zugang zu Wachstumskapital flexibel zu gestalten, falls dies erforderlich ist, um unsere globale Expansions- und Kooperationsstrategie fortzusetzen", so Singer weiter.

