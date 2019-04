Ständige Arbeitstreffen können frustrierend sein: Die Aufgaben am Schreibtisch bleiben immer wieder liegen. Das muss nicht so sein. Wer um Meetings nicht herumkommt, kann trotzdem bei eigenen Projekten vorankommen.

Wer kennt das nicht? Eigentlich müsste eine wichtige Präsentation fertiggestellt werden, doch Woche für Woche und Tag für Tag will kein rechter Flow aufkommen. Das Problem: Die in allen Unternehmen allgegenwärtigen, von Stoßseufzern der Teilnehmer begleiteten Meetings zerrupfen den Arbeitstag, zerstören die Konzentration und sorgen für Durchhänger am Schreibtisch.

Dass Meetings Zeitfresser sind, ist durch unzählige Untersuchungen belegt. Eine im Auftrag des Software-Konzerns Sharp durchgeführte aktuelle Studie mit mehr als 8000 Teilnehmern zeigt etwa, dass Mitarbeiter in Unternehmen durchschnittlich 25 Stunden pro Monat in Meetings verbringen - mehr als sechs Stunden pro Woche also oder mehr als eine Stunde pro Tag.

"Es wird kaum so viel Zeit in Unternehmen sinnlos verbraten wie Meetingzeit", sagt auch die Zeitmanagement-Beraterin Cordula Nussbaum aus Sauerlach bei München. Bei Zeitmangel im Job sollten deshalb diese Treffen als erstes hinterfragt werden.

Doch nicht immer ist es möglich, auf Meetings zu verzichten. Digitale Transformation, neue Formen der Zusammenarbeit und komplizierter werdende Verflechtungen innerhalb und zwischen Unternehmen erfordern eben Absprachen. Die Lösung muss in vielen Fällen also gefunden werden, ohne auf Meetings zu verzichten.

Die Autorin Elizabeth Grace Saunders hat sich in ...

