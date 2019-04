Bonn (www.anleihencheck.de) - Mit einer zunehmenden Risikoaversion rund um den Globus waren als sicher angesehene Staatsanleihen gestern weniger gefragt, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige US-Treasuries hätten am Abend trotz schwächer als erwartet ausgefallener US-Konjunkturdaten 4 Basispunkte höher als am Vortag mit 2,52% rentiert. Hierzulande hätten insbesondere die besser als ursprünglich vermeldet ausgefallenen Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor, die die von der Industrie ausgehenden Konjunktursorgen gedämpft hätten, für eine kräftige Aufwärtsbewegung der Renditen gesorgt. Die 10-jährige Bundrendite sei 5 Basispunkte auf 0,00% geklettert und habe damit auf Schlussstandsbasis erstmals seit dem 21. März negatives Terrain verlassen. Auch Bunds im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich hätten höher mit -0,45% (+3 Basispunkte) beziehungsweise -0,58% (+2 Basispunkte) rentiert. (04.04.2019/alc/a/a) ...

