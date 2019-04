Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Jungheinrich von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 26 Euro belassen. 2018 sei für den Gabelstaplerhersteller solide verlaufen, nun aber flauten die positiven Rahmenbedingungen ab, schrieb Analyst Alexander Virgo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei bereits hoch bewertet, weshalb der Kurs im Falle einer enttäuschenden Umsatzentwicklung sinken könnte./ajx/edh/ag

