Zürich (ots) - Rüstungsbeschaffung: Positive Effekte der

Industriebeteiligungen überwiegen



Eine neue Untersuchung** der Universität St. Gallen zeigt, dass

sich Industriebeteiligungen bei Rüstungsbeschaffungen im Ausland

positiv auf die sicherheitsrelevante Technologie- und Industriebasis

der Schweiz auswirken. Die entstehenden Mehrkosten werden durch die

Steuerrückflüsse aus den Kompensationsaufträgen weitgehend

neutralisiert.



Wenn die Schweiz für ihre Armee Rüstungsmaterial im Ausland

beschafft, verlangt sie in der Regel, dass der Kaufpreis durch

Industriebeteiligungen* kompensiert wird. Bereits 2008 führte das

Institut für Technologiemanagement (ITEM-PM) der Universität St.

Gallen eine Studie über den Offsetprozess* durch. Im Hinblick auf die

bevorstehenden, grossen Beschaffungen der Schweizer Armee wiederholte

das ITEM-PM 2018 die Studie**. Dabei legte es den Fokus auf die Höhe

der Mehrkosten, die Haltung der Schweizer Industrie zum Offset sowie

den Vergleich des Schweizer Ansatzes mit dem Vorgehen anderer Länder.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass in der Schweizer Industrie ein

Konsens über die positiven Auswirkungen von Offsetgeschäften besteht.

Der Zugang zu international tätigen Grosskonzernen und die Chance auf

eine nachhaltige Geschäftsbeziehung bilden die wichtigsten Vorteile

von Industriebeteiligungen. Damit einher geht der Transfer respektive

der Erhalt von technologischem Know-how sowie die Förderung der

sicherheitsrelevanten Technologie- und Industriebasis in der Schweiz.

Alle befragten Unternehmen unterstützen deshalb die Fortsetzung der

bisherigen Offsetpolitik.



Die Mehrkosten von Industriebeteiligungen bei

Rüstungsbeschaffungen im Ausland sind direkt abhängig von der

industriellen Reife des beschaffenden Landes. Entsprechend ist der

prozentuale Aufschlag in Ländern mit einer hochentwickelten

Industriebasis und Infrastruktur aufgrund der bestehenden

Wettbewerbssituation wesentlich geringer als in Schwellen- oder

Entwicklungsländern. Gemäss der Studie des ITEM-PM liegen diese

Mehrkosten in der Schweiz lediglich bei 2% bis 5%. Für die

Gesamtbeurteilung dieser Mehrkosten müssen diesen die

Steuerrückflüsse gegenübergestellt werden. Dazu haben die Autoren der

Studie ein Modell zur Berechnung der Steuerrückflüsse entwickelt. Die

Ergebnisse zeigen, dass die Steuerrückflüsse eine Höhe von mindestens

4% des jährlichen Offsetvolumens erreicht. Die Mehrkosten von Offset

werden somit nahezu oder gänzlich neutralisiert.



Nicht zuletzt zeigt die Studie, dass Kompensationsgeschäfte im

internationalen Vergleich keine Besonderheit, sondern der Regelfall

sind. Dies gilt auch für (west-)europäische Länder.



* Die Begriffe Industriebeteiligung, Offset, Kompensation haben die

gleiche Bedeutung.

** Download

https://item.unisg.ch/en/news/offset-study-2018-2019-published



