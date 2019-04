Wenn demnächst Disney, Apple und in Deutschland wohl auch ProSiebenSat.1 gemeinsam mit Discovery und dem ZDF in den Video-Streamingmarkt einsteigen, brechen goldene Zeiten für Film- und Serien-Fans an, könnte man meinen. Branchenbeobachter erwarten dann neben dem satten Angebot zudem einen Preiskampf, der vor allem von den Neulingen am Markt befeuert werden könnte. Wenn Apple TV+ oder Disney+ aufgrund ihrer Geldreserven zugunsten von Abos erstmal auf Rendite verzichten sollten, wird es wohl so ... (Achim Graf)

