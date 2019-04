FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 555 (570) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 120 (105) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UDG HEALTH TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 720 (770) P - BOFA RESUMES AB FOODS WITH 'BUY' - TARGET 2800 PENCE - CITIGROUP CUTS MICRO FOCUS TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 1700 (1230) PENCE - CITIGROUP CUTS SAGE GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 720 (630) PENCE - FTSE INDICATED -0.53% TO 7379 (CLOSE: 7418.28) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 126 (132) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 100 (105) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN INITIATES DAILY MAIL WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 770 PENCE - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 425 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1630 (1575) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 365 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 250 (245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1689 (1516) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS STAGECOACH TO 'HOLD' ('BUY') - PEEL HUNT CUTS AO WORLD PRICE TARGET TO 105 (135) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS GULF KEYSTONE PRICE TARGET TO 382 (388) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES GRAINGER PLC TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 290 PENCE - SOCGEN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9000 (8800) PENCE - 'BUY'



