Nach der erneuten Verhaftung des Automanagers Carlos Ghosn in Japan hat der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire konsularischen Schutz Frankreichs zugesichert. Der frühere Renault -Chef sei aber der Gerichtsbarkeit unterworfen wie alle anderen auch, sagte Le Maire am Donnerstag den Sendern RMC und BFMTV.

Die japanische Staatsanwaltschaft hatte den 65 Jahre alten Ghosn erneut in Untersuchungshaft gebracht, nachdem er vor nicht einmal einen Monat auf Kaution freigelassen worden war. Es werden ihm nun Missbrauch von Geldern des Konzerns Nissan vorgeworfen. Ghosn ist Architekt der Autoallianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi.

Dem französischen Sender LCI sagte Ghosn vor seiner erneuten Verhaftung, er appelliere an die französische Regierung, ihn zu verteidigen. Er sei als Bürger im Ausland in ein "unglaubliches Räderwerk" geraten. In einer Erklärung, die in Paris nach seiner Verhaftung verbreitet wurde, teilte der Manager mit: "Ich bin unschuldig." Seine erneute Verhaftung sei "empörend und willkürlich"./pog/cb/DP/fba

ISIN JP3672400003 FR0000131906

AXC0155 2019-04-04/11:21