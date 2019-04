Die Commerzbank-Aktie gewinnt am Donnerstag in der ersten Handelsstunde knapp drei Prozent an Wert. Offenbar könnte es in der kommenden Woche bereits zu Fusionsgesprächen zwischen dem Geldinstitut und der Deutschen Bank kommen. Der Commerzbank-Chart überzeugt mit einer soliden Bodenbildung; die Kurse jedoch stehen derzeit vor einem Widerstand.

