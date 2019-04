Leipzig/Hof (ots) - Party von Club zu Club - das Erfolgsrezept der Feierkultur aus den 90ern kehrt zurück auf die Tanzflächen. Club Rotation, das legendäre VIVA-Format mit Daisy Dee, feiert ein überraschendes Revival. In Kooperation mit der Erotik-Community JOYclub und zusammen mit Top-DJs der Danceszene (u.a. Armin van Buuren, DJ Quicksilver, Tom Novy) geht es auf große Deutschland-Tour mit über 200 Shows. Das Konzept hinter der Club Rotation ist wie seit je her: laut, bunt, fröhlich und vor allem heiß.



Moderatorin und Begründerin Daisy Dee holt sich dabei Unterstützung der Erotik-Community JOYclub, um sich für Body- und Sex-Positivity in der Clubszene stark zu machen: "Freiheit und Offenheit zur Musik und Sex - das passt einfach perfekt zusammen."



Club Rotation steht für absolute Freiheit & Sexpositivität



Bei der Club Rotation ist jeder willkommen: Alter, Aussehen und sexuelle Orientierung spielen keine Rolle. Die Gäste sollen Spaß haben, tanzen und flirten, was das Zeug hält. Ob mehr daraus entsteht, entscheidet jeder Besucher für sich.



"Club Rotation bedeutet für mich absolute Freiheit. Auch im JOYclub genießen die Mitglieder ihre sexuelle Selbstbestimmtheit und die Freiheit, einfach sie selbst zu sein.", erklärt Daisy Dee die außergewöhnliche Zusammenarbeit. Manuel Binternagel, Pressesprecher des JOYclub, über das unkonventionelle Sponsoring: "Sexpositivity sollte nicht erst online auf einer Plattform beginnen, sondern dort, wo Menschen mit gleichen Ansichten aufeinander treffen."



Feiern als Life-safer - Club Rotation Termine im JOYclub zu finden



Die Produzentin, Kultikone und Mutter weiß nur zu gut: "Nach einer stressigen Woche auszugehen, zu feiern - das kann ein echter Life-safer sein. Sich zu öffnen, sexpositiv zu sein, einfach frei zu sein - daran glaube ich!"



Alte und neue Fans der bunten Veranstaltungsreihe dürfen sich auf weltbekannte DJs und ausschweifende Nächte ohne Limits freuen.



Die nächsten Termine / Highlights



Samstag, 20.04.2019, Musikpark Limburg Special-Guests: Pulsedriver, DJ Mellow-D Sonntag, 21.04.2019, A Danceclub Wien Special-Guests: DJ Quicksilver, Woody Van Eyden, Floorfilla Dienstag, 30.04.2019, Musikpark Ludwigshafen Special-Guests: Tom Novy, Pappa Bear, Da Hool



Über Daisy Dee



Daisy Dee wurde in den Medien international bekannt als Sängerin von Technotronic, Songwriterin von Blackbox, Starsplash, Toni Cottura, U96 sowie als Moderatorin von VIVA Clubrotation, VIVA Ritmo und RTL II's The Dome. Darüber hinaus agierte das Multitalent als exklusive Stylistin u.a. für Lenny Kravitz, Madonna, N'Sync, Destiny's Child und viele mehr.



Über JOYclub



JOYclub ist eine sexpositive Community für Menschen, die lustvoll leben wollen. Über 3 Millionen Mitglieder finden bei uns Gleichgesinnte, inspirierende Inhalte und wertvolles Wissen. In einer TÜV-geprüften Umgebung bieten wir als soziales Netzwerk Möglichkeiten, der eigenen sexuellen Identität Ausdruck zu verleihen. Unsere Mission ist es, das sexuelle Selbstbewusstsein unserer Mitglieder zu stärken - mit Profilen für Frauen, Männer und Transgender, für Singles oder Paare.



