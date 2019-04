Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone kommen bei der geplanten Übernahme des Onlinemarktplatz-Betreibers Scout24 kaum voran. In der ersten Woche der Angebotsperiode wurden nicht einmal 500 Papiere angedient, wie das Investmentvehikel Pulver BidCo der Gesellschaften am Donnerstag in München mitteilte. Die Annahmefrist endet am 9. Mai.

Die Finanzinvestoren bieten 46 Euro. Seit der Bekanntgabe des Angebots im Februar hält sich der Kurs der Scout24-Aktie an der Börse nahezu unverändert auf diesem Niveau.

Die beiden Gesellschaften haben den inklusive Schulden etwa 5,7 Milliarden Euro teuren Kauf jedoch unter Vorbehalte gestellt. So liegt die Mindestannahmeschwelle bei 50 Prozent plus einer Aktie. Zudem sichern sich die Finanzinvestoren gegen einen möglichen Markteinbruch ab. Sollte der Dax zu stark - um mehr als 27,5 Prozent - fallen, wird das Angebot hinfällig./elm/mis

