Tokio, Japan (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



NHK WORLD-JAPAN, der internationale englischsprachige Fernsehsender der öffentlich-rechtlichen japanischen Rundfunkanstalt NHK, ist im Kabelnetz von Vodafone Deutschland, dem größten Kabelnetzbetreiber in Deutschland, gestartet. Mit seiner Verbreitung als unverschlüsseltes, frei empfangbares Programm in Standard-Bildauflösung (SD) erreicht NHK WORLD-JAPAN den kompletten Bestand der 7,6 Millionen Kabel-TV-Kunden von Vodafone in 13 Bundesländern.



NHK WORLD-JAPAN ist auch Teil des TV-Angebots von Vodafone in der GigaTV-App, die den Sender deutschlandweit auf Smartphones und Tablets (iOS/Android) verfügbar macht.



NHK WORLD-JAPAN bietet eine Vielzahl an internationalen Nachrichten- und asiatischen Lifestyle-Programmen und ist die Informationsquelle über Japan und Asien. Die Kabelverbreitung bei Vodafone Deutschland erfolgt nach der Aufschaltung von NHK WORLD-JAPAN im Kabelnetz von Unitymedia im November 2017. Der Sender ist dadurch in allen 16 Bundesländern im Kabelnetz zu empfangen.



"Der Start im Kabelnetz von Vodafone Deutschland ist ein Meilenstein für NHK WORLD-JAPAN, weil wir dadurch eine bundesweite Kabelverbreitung in Deutschland erreichen," sagte Masaru Shiromoto, Präsident und CEO von Japan International Broadcasting, verantwortlich für die weltweite Distribution von NHK WORLD-JAPAN. "Der Schritt ist Teil des fortwährenden Ausbaus unserer Aktivitäten in Deutschland, um deutschen Haushalten einen Einblick in japanische Nachrichten, Kultur und Lebensweise zu geben."



NHK WORLD-JAPAN beteiligt sich in diesem Jahr auch am japanischen Filmfestival Nippon Connection in Frankfurt am Main (28. Mai bis 2. Juni 2019).



Neben den beiden größten Kabelnetzbetreibern Vodafone Deutschland und Unitymedia ist NHK WORLD-JAPAN auch in den Kabelnetzen von NetCologne und wilhelm.tel sowie im TV-Paket der Deutschen Telekom für die Wohnungswirtschaft vertreten. Deutsche Zuschauer können den Sender zudem via Satellit über Astra (19,2° Ost) und Eutelsat Hotbird (13° Ost), über die NHK WORLD TV-App (iOS/Android), Apple TV und Amazon Fire TV sowie als Livestream auf der Webseite nhk.jp/world empfangen.



Programm-Höhepunkte



NHK WORLD-JAPAN bietet eine einzigartige und vielfältige Mischung von Programmen mit stündlichen internationalen Nachrichten aus Tokio und aus Nachrichtenbüros auf der ganzen Welt sowie Sendungen über japanische Lebensweise, Kultur, Essen, Reisen, Technik, Wissenschaft und Geschichte.



Nachfolgend finden Sie eine kleine Auswahl an Sendungen von NHK WORLD-JAPAN, die die Kabel-TV-Kunden von Vodafone Deutschland jetzt sehen können.



NHK NEWSLINE



Die stündliche Hauptnachrichtensendung von NHK WORLD-JAPAN bietet die neuesten Nachrichten, Wirtschaftsberichte und Wettervorhersagen mit dem Schwerpunkt Japan und weitere asiatische Länder.



TOKYO EYE 2020



Was man in Tokio gesehen haben muss! Seien Sie wie ein Einheimischer, wenn Sie durch diese atemberaubende Stadt reisen. Großartiges Essen, einzigartiges Einkaufen und die besten und neuesten Dinge, die man sehen und erleben kann.



GRAND SUMO HIGHLIGHTS



Sumo ist eine der traditionsreichsten japanischen Sportarten mit einer mehr als 1.500-jährigen Geschichte. Sehen Sie, wie mächtige Ringer mit einem Durchschnittsgewicht von mehr als 160 Kilo im ehrwürdigen Ring aufeinandertreffen. NHK WORLD-JAPAN ist der einzige Sender, auf dem die Zuschauer SUMO live sehen können!



ASIA INSIGHT



Dynamisches Asien. Geschichten hinter dem größten Kontinent der Welt, der sich im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und technologischen Wandel befindet.



DINING WITH THE CHEF



Traditionelle Techniken und einfallsreiche Rezepte! Die Köche Saito und Rika präsentieren ihre einzigartigen Kochkünste für köstliche japanische Gerichte.



Über NHK WORLD-JAPAN



NHK (Japan Broadcasting Corporation) ist Japans einzige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und betreibt das größte inländische und internationale TV-Netzwerk des Landes. In Japan veranstaltet NHK vier Fernseh- und drei Radiosender. NHK betreibt außerdem zwei internationale Fernsehsender, NHK WORLD-JAPAN (Englisch, HD, 24/7) und NHK WORLD PREMIUM (Japanisch, HD, 24/7) sowie internationale Radioprogramme in 18 Sprachen. NHK WORLD-JAPAN erreicht über lokale Satelliten- und Kabel-TV-Anbieter mehr als 350 Millionen Haushalte in 160 Ländern und Regionen.



Online-Live-Streaming und VOD-Dienste (Video-on-Demand) über die kostenfreie App und die Webseite bieten den Zuschauern überall und jederzeit Zugang zu NHK WORLD-JAPAN. Roku, Apple TV und Amazon Fire TV sind weitere Zugangswege. Mit einer umfangreichen Auswahl an Programmen mit Asien-Schwerpunkt ist NHK WORLD-JAPAN Ihr Fenster nach Japan, Asien und den Rest der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter nhk.jp/world.



Über Japan International Broadcasting, Inc.



Japan International Broadcasting Inc. (JIB), eine Tochtergesellschaft von NHK, ist für die weltweite Distribution des englischsprachigen HD-Nachrichten- und Lifestyle-Senders NHK WORLD-JAPAN und des in japanischer Sprache angebotenen HD-Kanals NHK WORLD PREMIUM verantwortlich. Die beiden Sender werden derzeit weltweit über drei internationale sowie nationale Satelliten in ihren jeweiligen Märkten ausgestrahlt und erreichen Haushalte, Hotels und andere Empfänger über Satellit (DTH), Kabel, IPTV und terrestrische Sendernetze.



Weitere Informationen finden Sie unter https://nhk.jp/world.



OTS: NHK WORLD-JAPAN newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129126 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129126.rss2



Pressekontakt: Apfel Programm Marketing GmbH & Co. KG Maximilianstraße 5 67433 Neustadt/Weinstraße Deutschland Tel. 06321-880199 E-Mail presse@apfeltv.de



Weitere Informationen finden Sie unter https://nhk.jp/world.