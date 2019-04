Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Nachdem bereits seit Jahren der Nullzins die Notenbankpolitik in Japan beherrscht, droht inzwischen der Eurozone ein ähnliches Schicksal, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Denn der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, habe bereits vor Wochen angedeutet, dass man im Falle einer stärkeren Eintrübung der Konjunktur die Zinswende weiter nach hinten verschieben werde. Schenke man den Worten der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, Glauben, so habe das weltweite Wirtschaftswachstum an Schwung verloren. In diesem Zusammenhang sei auf eine Auswertung des auf Logistik spezialisierten Unternehmens S&P Global Market verwiesen, das bei der Seefracht in die USA den ersten Rückgang seit zwei Jahren ermittelt habe. Somit sei weiterhin viel Fingerspitzengefühl bei den geldpolitischen Entscheidungen in den bedeutenden Notenbanken gefragt. ...

