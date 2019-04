Berlin (ots) - Berlin - Die Aufrüstung von 41 Puma-Panzern für eine neue Nato-Sondereinsatzgruppe (VTJF) kommt die deutschen Steuerzahler teuer zu stehen. Insgesamt wird mit Kosten von mindestens 228,1 Millionen Euro gerechnet, um die Panzer einsatzreif zu machen. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums an den Grünen-Politiker Tobias Lindner hervor, die dem Tagesspiegel (Freitagausgabe) vorliegt.



https://www.tagesspiegel.de/politik/pumas-sind-nicht-nato-tauglich -nachruestung-von-panzern-kostet-steuerzahler-228-millionen-euro/2417 9576.html



