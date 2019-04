Zur Festlegung der Ausgangsspannung kommuniziert das Notebook bzw. ggf. auch ein anderes elektronisches Gerät über eine Datenleitung mit dem Netzteil. Eine mit der Prüfung beauftragte Elektrofachkraft fragt sich nun an dieser Stelle, wie denn eine ausreichende Wiederholungsprüfung an dieser Art von Netzteilen auszusehen hat.

Mit Hilfe einer USB-C-Buchse könnte sich die Prüfperson Zugang zu den Leitern verschaffen und eine aktive Prüfung (mit Ableitstrommessung im Netzbetrieb) oder eine passive Prüfung (mit Messen des Ersatz-Ableitstroms) durchführen. Hierbei würde sie mit einer Prüfsonde nur die Leiter berühren, welche die Versorgungsspannung bereitstellen. Ohne Spezialausstattung kann die Prüfperson das Netzteil aber nicht auf die verschiedenen Spannungsebenen umschalten. Dies erscheint jedoch als notwendig, um die Höhe der Spannung kontrollieren und den Berührungsstrom in der jeweiligen Betriebsart messen zu können.

Energie- und Informationstechnik wachsen zusammen

Mit dieser Problemstellung greifen wir in diesem Beitrag ein schwieriges Thema auf, das im Bereich der Geräteprüfung sicher in den kommenden Jahren an Brisanz gewinnen wird. Diese Entwicklung wird angetrieben durch die zunehmende Verschmelzung von Informationstechnik mit der »klassischen« Elektrotechnik. Die Lösung dieser Problemstellung stellt für einen »puristischen Energietechniker« durchaus eine Herausforderung dar. Bevor der Autor hier versucht, die eingangs geschilderte Situation an den Aussagen in DIN VDE 0701/0702 zu spiegeln, soll zunächst ein Blick auf die neue Technik von USB-Schnittstellen geworfen werden.

Standard USB Typ C PD

USB-Schnittstellen kennen wir sicher alle in einer Vielzahl von Anwendungen, z.?B. zur Datenübertragung zwischen unseren Prüfgeräten und dem PC. Im Laufe der letzten Jahre, seit der Einführung von USB, hat sich die Schnittstelle und das hinter ihr laufende Protokoll evolutionär weiter entwickelt.

Den aktuellen Entwicklungsstand stellt der sogenannte Typ C dar. Hierbei handelt es sich um eine neue Steckverbindung, welche mit einigen Hardwarevorteilen aufwartet. So sind der Stecker und die Buchse z.?B. symmetrisch zur Mitte aufgebaut. Das bedeutet, dass es keine vorgeschriebene Steckrichtung mehr gibt. Demzufolge ist es egal, in welche Richtung der Stecker eingesteckt wird.

Hinter USB Typ C steckt aber auch ein neues Schnittstellenprotokoll namens USB 3.1, welches mit sehr hohen Übertragungsraten von bis zu 1?200?MB/s arbeitet - noch höhere Datenraten sollen künftig ebenfalls zur Verfügung stehen. Weiterhin stand im Fokus, die Stromversorgung über die USB-Schnittstelle zu optimieren. Hierfür können nun Geräte mit verschiedenen Anforderungen an Spannung und Strom über diese eine Schnittstelle versorgt werden - egal ob es sich um ein Notebook, einen Monitor oder das Laden eines Mobiltelefons handelt.

Hierzu wurde ein neuer Versorgungsstandard definiert. Er nennt sich USB PD wobei PD für Power Delivery (Leistungslieferung) steht (Bilder 1 und 2). Das Spannende an diesem Standard ist die Idee, dass Quelle und Verbraucher die Leistungsversorgung beim Stecken untereinander aushandeln. Hierzu sind sogenannte aktive bzw. intelligente Leitungen notwendig.

Wie also messen?

Aus diesem Verfahren resultiert die Tatsache, dass ein betriebsfähiges Netzteil nach PD-Standard erst dann Spannung bzw. Strom am Ausgang zur Verfügung stellt, wenn dies mit einem Verbraucher vereinbart wurde. Daher kann man zunächst auch keine Ausgangsspannung messen, wenn das Netzteil einfach nur in die Steckdose gesteckt wird.

