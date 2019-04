Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Seit einigen Wochen demonstrieren im Zuge der "Fridays for Future"-Bewegung junge Menschen in Deutschland und international für ein Umdenken in der Klimapolitik. Neun von zehn Deutschen sind laut einer Bertelsmann-Studie der Meinung, dass der Klimaschutz ein zentrales Thema ist und wir eine Lösung brauchen. Die Bundesregierung reagiert: Einrichtung eines Klimakabinetts, Vorstellung eines Klimaschutzplans und Forderungen nach einem Klimaschutzgesetz. Reichen diese Maßnahmen aus oder müssen schnellstmöglich radikale Entscheidungen getroffen werden?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Julia Verlinden, Sprecherin für Energiepolitik von B90/Die Grünen im Bundestag, und mit Christoph Ploß (CDU), Mitglied im Verkehrsausschuss im Bundestag.



Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlung unter: www.welt.de/studiofriedman



"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT



OTS: WELT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13399 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13399.rss2



Pressekontakt: Programmkommunikation WELT und N24 Doku +49 30 2090 4625 presseteam@welt.de www.presse.welt.de