Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Osram von 40 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts unerwartet schwach ausgefallener Umsätze und zurückgenommener Unternehmensziele habe er seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Lichttechnikspezialisten bis 2021 deutlich reduziert, schrieb Analyst Peter Olofsen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der anhaltenden Übernahmegespräche mit Finanzinvestoren bleibe es aber beim neutralen Votum./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-04-04/12:44

ISIN: DE000LED4000