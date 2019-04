Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Der Fokus ist vor allem auf die Handelsgespräche gerichtet, die sich möglicherweise auf der Zielgeraden befinden, wie ein Beobachter sagt. Chinas Chefunterhändler, Vizepremier Liu He, will sich mit US-Präsident Donald Trump treffen und Trump womöglich Pläne für ein Gipfeltreffen mit Chinas Präsident Xi Jinping vorlegen. Das könnte darauf hindeuten, dass die Handelsgespräche kurz vor einem Abschluss stehen. Die Ankündigung eines Gipfeltermins sei "wahrscheinlich", sagte ein US-Regierungsbeamter. Er wies aber darauf hin, dass sich die Pläne auch noch ändern könnten. Der Future auf den S&P-500 bewegt sich im Vorfeld kaum von der Stelle.

"Der Handelsstreit selbst ist ein kleiner Teil der wirtschaftlichen, geopolitischen und militärischen Spannungen zwischen den USA und China", sagt Jason Daw, Stratege für die Wachstumsregionen von der Societe General. Ein Abkommen könnte nach Ansicht der USA die Messlatte für die Lösung künftiger Spannungen setzen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist am Berichtstag sehr überschaubar. Es stehen nur die wöchentlichen Erstanträge auf der Agenda. Die Blicke sind ohnehin schon auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gerichtet. Ökonomen rechnen damit, dass im März 175.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft neu dazugekommen sind. Die Arbeitslosenquote sehen sie bei 3,8 Prozent. Der als Indikator dienende ADP-Bericht blieb am Vortag deutlich unter den Erwartungen und zeigte den langsamsten Beschäftigungsaufbau seit 18 Monaten.

Die Tesla-Aktie steht vorbörslich kräftig unter Druck und büßt knapp 8 Prozent ein. Der E-Autobauer hat im ersten Quartal einen höher als erwartet ausgefallenen Liefereinbruch bei den Neuwagen verzeichnet. Wegen Problemen, seinen Hoffnungsträger, das Model 3, zum ersten Mal an Kunden in Europa und China auszuhändigen, rutschte der Absatz um 31 Prozent zum Vorquartal ab. Tesla brachte insgesamt 63.000 Autos zu den Kunden, Analysten hatten mit 73.500 Fahrzeugen gerechnet. Der niedrigere Absatz könnte laut Tesla das Nettoergebnis im ersten Quartal belasten.

