Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Unicredit nach einem Pressebericht über ein mögliches Kaufgebot für die Commerzbank auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Es wäre besser, wenn die italienische Bank ihren Fokus weiter auf den Abbau von Risiken bei den Randaktivitäten und auf Kostensenkungen richten würde, statt sich auf einen so komplexen Deal mit der Commerzbank einzulassen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 04:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / 04:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-04-04/13:13

ISIN: IT0005239360