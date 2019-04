Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hat sich in der Debatte über steigende Mieten für Enteignungen großer Wohnungskonzerne in bestimmten Fällen ausgesprochen. "Wenn in einem Bereich wirklich mit Eigentum Schindluder getrieben wird, wenn damit wirklich vielen Menschen geschadet wird in der Anwendung dieses Eigentums, dann gibt es eben auch im Grundgesetz vorgesehen die Möglichkeit, solches Eigentum zu sozialisieren gegen Entschädigung", sagte Wagenknecht am Donnerstag dem Fernsehsender "Welt".



Sie finde, dass man da auch einschreiten müsse, fügte die Linken-Politikerin hinzu.