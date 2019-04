Ich schaue mir gerne die "Veröffentlichungen des Börseunternehmens Wiener Börse AG" auf deren Website an. Und da hat es mit gestern "grissn", wie man so sagt. In der 688. Veröffentlichung 2019 hiess es nämlich: "Die Geschäftsleitung des Börseunternehmens Wiener Börse AG hat am 2. April 2019 beschlossen, die Zulassung der Tower Research Capital Europe Limited, London (U.K.) als Mitglied der Wiener Wertpapierbörse infolge Zurücklegung mit Ablauf des 3. April 2019 zu widerrufen". Tower? Widerrufen? Sollten die nicht ab heute in 19 von 20 ATX-Titeln Specialist sein? Die Aulösung kam wenige Minuten später in der 689. Veröffentlichung. "Die Geschäftsleitung des Börseunternehmens Wiener Börse AG hat am 2. April ...

