FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:41 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.879,00 -0,03% +15,37% Euro-Stoxx-50 3.434,72 -0,02% +14,44% Stoxx-50 3.168,35 -0,29% +14,79% DAX 11.967,88 +0,11% +13,34% FTSE 7.379,02 -0,53% +10,26% CAC 5.454,22 -0,27% +15,29% Nikkei-225 21.724,95 +0,05% +8,54% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,53 +23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,55 62,46 +0,1% 0,09 +34,5% Brent/ICE 69,30 69,31 -0,0% -0,01 +26,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,75 1.289,91 +0,1% +1,84 +0,7% Silber (Spot) 15,09 15,15 -0,4% -0,06 -2,6% Platin (Spot) 886,22 879,78 +0,7% +6,44 +11,3% Kupfer-Future 2,93 2,95 -0,6% -0,02 +11,2%

Die Ölpreise zeigen sich kaum verändert, erholen sich allerdings wieder von zwischenzeitlichen Abgaben. Nachdem WTI und Brent zur Wochenmitte zunächst auf neue Jahreshochs gestiegen waren, doch meldete das US-Energieministerium einen unerwartet deutlichen Anstieg seiner Ölvorräte. Dies drücke weiterhin auf die Preise, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Der Fokus ist vor allem auf die Handelsgespräche gerichtet, die sich möglicherweise auf der Zielgeraden befinden, wie ein Beobachter sagt. Chinas Chefunterhändler, Vizepremier Liu He, will sich mit US-Präsident Donald Trump treffen und Trump womöglich Pläne für ein Gipfeltreffen mit Chinas Präsident Xi Jinping vorlegen. Das könnte darauf hindeuten, dass die Handelsgespräche kurz vor einem Abschluss stehen. Die Ankündigung eines Gipfeltermins sei "wahrscheinlich", sagte ein US-Regierungsbeamter. Er wies aber darauf hin, dass sich die Pläne auch noch ändern könnten. Der Future auf den S&P-500 bewegt sich im Vorfeld kaum von der Stelle. Die Blicke sind zudem auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gerichtet. Ökonomen rechnen damit, dass im März 175.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft neu dazugekommen sind. Die Arbeitslosenquote sehen sie bei 3,8 Prozent. Der als Indikator dienende ADP-Bericht blieb am Vortag deutlich unter den Erwartungen und zeigte den langsamsten Beschäftigungsaufbau seit 18 Monaten. Die Tesla-Aktie steht vorbörslich kräftig unter Druck. Der E-Autobauer hat im ersten Quartal einen höher als erwartet ausgefallenen Liefereinbruch bei den Neuwagen verzeichnet. Wegen Problemen, seinen Hoffnungsträger, das Model 3, zum ersten Mal an Kunden in Europa und China auszuhändigen, rutschte der Absatz um 31 Prozent zum Vorquartal ab. Tesla brachte insgesamt 63.000 Autos zu den Kunden, Analysten hatten mit 73.500 Fahrzeugen gerechnet. Der niedrigere Absatz könnte laut Tesla das Nettoergebnis im ersten Quartal belasten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 211.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem guten Start in das zweite Quartal legen die Börsen in Europa am Donnerstag erst einmal eine Verschnaufpause ein. DAX und Euro-Stoxx-50 bewegen sich am Mittag kaum. Zeitweise hatten sie etwas stärker nachgegeben. "Der Verkaufsdruck hat aber schnell nachgelassen", sagt ein Händler. Auch nach den schwachen deutschen Februar-Auftragseingängen vom Morgen setze der Markt auf eine konjunkturelle Wende. Das zeigt sich an den Autotiteln, die alle schon wieder ins Plus gedreht sind. Deutlichere Gewinne zeigen Lufthansa mit einem Plus von 1,9 Prozent. Ähnlich stark erholen sich die allerdings sehr schwankungsanfälligen Wirecard. Dagegen fallen Thyssenkrupp mit Gewinnmitnahmen zurück. Commerzbank gewinnen 2,4 Prozent. Die Financial Times berichtet, Unicredit könnte ein Gebot für die Commerzbank abgeben, falls die Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank scheitern sollten. Die Commerzbank will angeblich am Dienstag entscheiden, ob die Gespräche mit der Deutschen Bank intensiviert oder abgebrochen werden. Unicredit geben 1,8 Prozent ab. Daneben wagen sich mögliche Interessenten für das Deutsche-Bank-Paket an der DWS aus der Deckung. Nach Allianz und Amundi gehört einem Bloomberg-Bericht zufolge nun auch die Schweizer UBS zu den potenziellen Interessenten. DWS verlieren 0,2 Prozent, UBS steigen um 0,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:21 Uhr Mi, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1232 -0,04% 1,1242 1,1234 -2,0% EUR/JPY 125,12 -0,10% 125,23 125,27 -0,5% EUR/CHF 1,1211 +0,05% 1,1217 1,1200 -0,4% EUR/GBP 0,8537 -0,05% 0,8526 0,8539 -5,1% USD/JPY 111,40 -0,05% 111,41 111,50 +1,6% GBP/USD 1,3158 +0,01% 1,3174 1,3153 +3,1% Bitcoin BTC/USD 4.981,50 -4,04% 5.028,46 5.017,00 +33,9%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro kaum bewegt von schwachen deutschen Auftragseingängen. Dieser ist im Februar am 4,2 Prozent gefallen, erwartet wurde dagegen ein kleines Plus von 0,5 Prozent. "Die Zahlen sind verheerend", heißt es von Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Dazu passe auch, dass der VDMA seine Produktionsprognose für das Jahr 2019 nach unten revidiert habe. Der Euro tendiert über der Marke von 1,12 Dollar seitwärts. Das britische Pfund gibt leicht nach und bewegt sich auf den Tagestiefs vom Vortag. Dass das britische Parlament am Vorabend mit knapper Mehrheit für ein Gesetz stimmte, das die Regierung zu einer Verschiebung des Brexit über den 12. April hinaus verpflichtet, bewegt damit nur begrenzt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den Kursgewinnen im bisherigen Wochenverlauf haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Ausreißer nach unten war Sydney mit einem Minus von 0,8 Prozent - nach einer zuvor aber auch siebentägigen Gewinnstrecke. Der Markt habe die jüngsten Gewinne verdaut und auf frische Impulse gewartet, vor allem von den laufenden US-chinesischen Handelsgesprächen, aber auch auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, hieß es. Von letzterem erhofft man sich Signale für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank, die derzeit einen datenabhängigen geldpolitischen Kurs fährt. Für positive Fantasie in Schanghai sorgte, dass am Berichtstag Chinas Chefunterhändler, Vizepremier Liu He mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen wird und Trump womöglich Pläne für ein Gipfeltreffen mit Chinas Präsident Xi Jinping vorlegen wird. Das könnte darauf hindeuten, dass die Handelsgespräche kurz vor einem Abschluss stehen. Eine Ankündigung eines Gipfeltermins sei "wahrscheinlich", sagte ein US-Regierungsbeamter. Er wies aber auch darauf hin, dass sich die Pläne auch noch ändern könnten. Unter den Einzelwerten machten Japan Display einen Sprung um 8,3 Prozent nach oben. Die Aktie profitierte von einem Medienbericht, wonach die Japaner einen Vertrag mit Apple über die Belieferung mit OLED-Displays für die Apple Watch geschlossen haben. Des Weiteren soll Japan Display nun nach Investoren suchen zum Aufbau einer OLED-Fertigung in China.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen auch am Donnerstag leicht zurück. Dabei profitieren vor allem die Corporates von der hohen Nachfrage. "Der kauffreudige Markt schluckt die breiter werdende Primärmarktaktivität weiterhin anstandslos und setzt seinen Einengungstrend fort", heißt es am Morgen von den Strategen der Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adler Real Estate erhöht nach Anleiheemission FFO-Prognose 2019

Der Immobilienkonzern Adler Real Estate erhöht nach der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe seine Prognose für das Geschäftsjahr. Die Schätzung für den FFO, eine wichtige Ergebnisgröße in der Immobilienbranche zur Beurteilung der operativen Geschäftsentwicklung, liege nun bei 83 bis 86 statt vorher 80 bis 85 Millionen Euro, teilte die im SDAX-gelistete Gesellschaft mit. Als Grund nannte das Unternehmen die Refinanzierung über die Anleihe, die zu Einsparungen führe.

NordLB schreibt 2018 wegen weiterer Risikovorsorge Milliardenverlust

Die angeschlagene Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NordLB) hat 2018 wegen der Altlasten aus der Schiffsfinanzierung eine zusätzliche Risikovorsorge gebildet und einen Milliardenverlust geschrieben. Wegen der geplanten Restrukturierungskosten rechnet die NordLB in diesem Jahr ebenfalls mit einem Fehlbetrag. Die Neuaufstellung der Bank habe "Priorität vor der Ergebnisqualität", erklärte die NordLB anlässlich ihrer Bilanzpressekonferenz. Spätestens 2020 sollen aber wieder Gewinne erwirtschaftet werden.

Rocket Internet schreibt zum zweiten Mal schwarze Zahlen

Rocket Internet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr zum zweiten Mal schwarze Zahlen geschrieben. Beim Berliner Startup-Investor betrug der Nettogewinn im abgelaufenen Jahr 201,4 Millionen Euro, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit. Im Vorjahr stand hier unterm Strich erstmals ein kleiner Gewinn von 2,3 Millionen Euro.

ZF Friedrichshafen verdient 2018 trotz Umsatzplus weniger

April 04, 2019 06:51 ET (10:51 GMT)

ZF Friedrichshafen hat im vergangenen Jahr trotz höherer Umsätze weniger verdient und zudem einen trüben Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Das Marktumfeld bleibe wegen einer Vielzahl von Faktoren angespannt, kündigte der Autozulieferer anlässlich der Jahrespressekonferenz an. 2019 dürften zwar die Erlöse erneut steigen, die bereinigte operative Marge werde aber weiter sinken.

VTG verdient belastet von Sondereffekten weniger

Der Waggonvermieter VTG hat 2018 nach endgültigen Zahlen unter dem Strich weniger verdient. Belastet wurde das Ergebnis von Sonderaufwendungen in Höhe von 25,6 Millionen Euro, die auf die Übernahme der Nacco-Gruppe und auf das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot durch die Warwick Holding zurückzuführen sind. Der bereits im Februar mitgeteilte Ausblick für 2019 wurde bestätigt.

Frankreich will "Goldene Handschläge" begrenzen

Die französische Regierung plant, sogenannte "Goldene Handschläge" zu begrenzen. Hierunter versteht man großzügige Geldzahlungen bei vorzeitiger Vertragsauflösung an Führungskräften. Die französische Regierung werde "Goldene Handschläge" begrenzen, sagte Finanzminister Bruno Le Maire, vor dem Hintergrund des im Wochenverlauf bekannt gewordenen Multimillionen-Euro schweren Abfindungspakets für den Chef von Airbus. In einem Interview mit dem französischen TV-Sender BFM sagte der Minister, die Regierung beabsichtige, Abfindungszahlungen an Führungskräfte auf 30 Prozent ihres Gehalts zu begrenzen.

Carl Icahn verkaufte seinen Lyft-Anteil vor dem IPO an Soros - Kreise

Der Hedgefondsmanager Carl Icahn hat Kreisen zufolge seine rund 2,7-prozentige Beteiligung an Lyft an den Milliardär George Soros vor dem Börsengang des Fahrdienstleisters verkauft. Jonathan Christodoro, ein ehemaliger Geschäftsführer bei der Investmentgesellschaft Icahn Capital Management, der bis letzten Monat im Board von Lyft saß, ermöglichte den Anteilsverkauf, dessen Wert zum IPO-Zeitpunkt bei rund 550 Millionen US-Dollar lag, sagten mit der Situation vertraute Personen.

S&P hebt Ausblick für Sony auf positiv an

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) wird zuversichtlicher für die Bonität des japanischen Technologiekonzerns Sony. Wie die Agentur mitteilte, hat sie den Ausblick auf positiv von stabil angehoben. Die Bonitätsnote BBB+ wurde bestätigt. Die Wahrscheinlichkeit für eine anhaltend hohe Profitabilität bei Sony sei gestiegen, begründeten die Analysten den Schritt.

Unicredit bereitet Übernahmeangebot für Commerzbank vor - Zeitung

Die italienische Großbank Unicredit ist einem Zeitungsbericht zufolge an der Commerzbank interessiert. Das Mailänder Institut bereite eine Übernahmeofferte für die Commerzbank vor, berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen.

