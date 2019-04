Die Nachfrage wird sich weltweit in diesem Jahr erholen. Die Wiederbelebung des globalen Photovoltaik-Marktes wird den Analysten zufolge vor allem aus Märkten außerhalb Chinas getrieben werden. Europa wird dabei die am stärksten wachsende Region sein und einen Zubau von mehr als 19 Gigawatt verzeichnen.IHS Markit geht davon aus, dass der globale Markt in diesem Jahr um 25 Prozent auf 129 Gigawatt weltweit neu installierte Photovoltaik-Leistung wachsen wird. Vor allem werde der Zubau außerhalb Chinas enorm zulegen. Die Analysten erwarten für diese Photovoltaik-Märkte ein Wachstum um 43 Prozent ...

