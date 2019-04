Ziel einer möglichen Fusion ist vor allem, dass die Einlagen der Commerzbank die Deutsche Bank für die nächste Krise stabilisieren. Gleichzeitig werden neue Gerüchte um Avancen von Unicredit laut.

Mitunter ist im von außen kalt und abweisend wirkenden Turm der Commerzbank mal richtig was los. So wie vor einiger Zeit, als ein Aufruf im Intranet eine veränderte Kaffeekultur ankündigte. Der Umwelt zuliebe sollten die Banker ihre Heißgetränke künftig statt aus Papp- aus Mehrwegbechern schlürfen. So viel Nachhaltigkeit fanden nicht alle gut. Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich mehr als 150 Kommentare unter dem Beitrag. Wie er Kunden denn nun spontan Kaffee anbieten solle, fragte ein Mitarbeiter. Einen anderen erinnerte die Debatte dagegen an Passagiere der bereits sinkenden Titanic, die sich über unzureichend geputzte Champagnergläser beschwerten.

Tatsächlich macht sich unter den knapp 50.000 Mitarbeitern des Instituts derzeit Untergangsstimmung breit. Seit die Gespräche über eine Fusion mit der Deutschen Bank offiziell laufen, herrschen im Commerzbank-Turm Unruhe, Frust und Wut. Vorstandschef Martin Zielke hat zwar erklärt, dass er "selbstbewusst" mit dem Konkurrenten verhandeln wolle. Da dieser jedoch mehr als doppelt so groß ist, fürchten viele, dass die Haltung nicht viel nutzen wird. Und dass nach einer Fusion nicht viel von ihrem Arbeitgeber übrig bleibt - wofür es tatsächlich klare Anzeichen gibt.

"Berlin opfert die Commerzbank"

Am kommenden Dienstag will der Vorstand bei seiner turnusmäßigen Sitzung entscheiden, ob er die Gespräche vertieft oder abbricht. Dass Zielke sie überhaupt aufgenommen hat, stellt viele angesichts der ungleichen Kraftverhältnisse vor ein Rätsel. Intern hat der Bankchef erklärt, dass sich sein Institut im Vergleich zur Deutschen Bank in besserer Verfassung befinde und folglich attraktiv bewertet sei. Der Zeitpunkt sei deshalb günstig.

Das Argument allein überzeugt viele nicht. Der Bund als Großaktionär habe Zielke zu den Verhandlungen gedrängt, mutmaßt ein früherer Bankvorstand. Dank des staatlichen Großaktionärs könne der oberste Commerzbanker im neuen Institut sicher einen attraktiven Posten ergattern, glaubt ein hochrangiger Banker. Ein Insider sagt, niedrige Zinsen und eine mit der schwächeren Konjunktur steigende Zahl von Kreditausfällen würden dafür sorgen, dass es auch bei der Commerzbank schon bald beschleunigt bergab geht.

Die Sorge vor einem weiteren Absturz der Banken ist ein wichtiger Treiber hinter den aktuellen Annäherungsanstrengungen. Sie erklärt auch den plötzlichen Handlungsdruck. In den vergangenen ...

